Süper Lig bu alanda Avrupa zirvede!

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada beş teknik direktör değişikliği yaşandı.Teknik adam değiştirme sayımız ise bizi Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi. Bizimle eş zamanlı başlayan ligler incelendiğinde Türkiye, Avrupa'nın 30 ligi içerisinde ilk sırayı kaptı. Şu ana kadar İngiltere, İskoçya ve Çekya'da hiç teknik adam kıyımı yaşanmadı. Komşumuzda hocalarını değiştirme sayısında Türkiye ile ilk sırayı paylaştı.Ligimizde teknik direktörlerin görev sürelerine bakıldığında ise iki yıl barajını aşabilen tek isim Fatih Terim oldu. Deneyimli çalıştırıcı 2 yıl 10 ay 23 gün ile en istikrarlı isim olurken, kendisini 1 yıl 5 ay 4 gün ile Sivasspor'da Rıza Çalımbay takip ediyor.Bütün sorun plan yapılmamasında. Yönetimler maalesef oyunun gelişimine odaklanmak yerine tribüne oynayıp tabelaya bakanlardan oluşuyor.Birçok takımın performans sorununun arkasında oyuncuların ödenmeyen maaşları var. Birden fazla olumsuz faktör bir araya gelince ilk fatura teknik adama kesiliyor. Eğer 'başarı'nın yorumunu daha doğru yaparsak teknik adamın aldığı sonuca değil de takımı nasıl hazırlayıp maçlara en doğru taktikle çıkartıp çıkartmadığını incelersek çok daha doğru olacak.Teknik direktörler bir takımın başına geçtiği zaman başarı konusunda analiz yapmıyorlar. Öncelikli hedefleri para kazanmak.Teklifinizi kabul edemem" dediğini hiç duymadım. Bazı kulüpler de bazı isimleri takımın başına Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi 'Ya tutarsa' mantığıyla getiriyor. Futbolu bilen başkanlar ve yöneticiler hata yapmıyor. Bunun en güzel örneği Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dur. Sergen Yalçın ve Erol Bulut'tan sonra şimdi de Çağdaş Atan Alanya'da başarılı oluyor. Teknik adam kıyımı yaşamak istemiyorsak kulüpler, bilgisine inandıkları isimleri göreve getirmeli ve arkasında durmalılar.