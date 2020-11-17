Son dakika: Arda Turan'ın koronavirüsü testi pozitif çıktı

Galatasaray, bugün resmi sitesinden 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını ve toplamda Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Arda'nın açıklaması şöyle: "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere."

İşte o paylaşım:

Arda Turan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?