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'ın kalesinde devir teslim zamanı!

'da kale zorunlu olarak el değiştiriyor. Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ’un yokluğunda forma yeniden ’e dönecek.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın kalesinde devir teslim zamanı!

Sivas'tan galibiyetle dönerek milli araya moralli giren Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı! Sivas'ta ilk 11'de olan 5 isim Koronavirüs'e yakalandı, Luyindama ve Etebo milli takımlarından sakat döndü.

B PLANI DİAGNE
Alanyaspor yenilgisinde birçok ismin üzerini çizen Fatih Terim, 3 haftalık galibiyet serisi yakalayan takımında mecburi değişikliklere gidecek. En son Alanyaspor maçında ilk 11'de görev yapan ve kötü performanslarından dolayı kulübeye çekilen Fatih Öztürk, bu karşılaşma ile birlikte kaleyi devralıyor. Koronavirüs'e yakalanan Okan Kocuk'un yokluğunda Fatih sahada olacak. Linnes ve Emre Akbaba'ya da şans verecek olan Terim, Falcao'nun da yetişememesi halinde Diagne'ye fırsat sunacak.

MALİ GENEL KURUL 14 ARALIK'TA
Galatasaray mali genel kurulla ilgili KAP'a bildirimde bulundu. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 14 Aralık Pazartesi günü, 01.06.2019- 31.05.2020 dönemine ilişkin olağan mali genel kurulun toplanacağı duyuruldu.

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Galatasaray'ın kalesinde devir teslim zamanı!
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