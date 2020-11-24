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Usta yazardan flaş yorum! "'nin sırtına saplanması gereken hançerler..."

'in 9. haftasında deplasmanda 'ni farklı mağlup etti. Sarı-lacivertli futbolcuların performansını değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı , maçın hakemi 'in verdiği penaltı kararına dair de oldukça konuşulacak bir yoruma imza attı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:46 Son Güncelleme: 24.11.2020 09:00 ABONE OL
Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

Mesele kadro zenginliği olduğunda dinlendirilen as oyuncular yedeklerle sınanır. ve Caner'in sahadaki varlıklarının ne çok şey ifade ettiğini maçının ikinci yarısındaki takımında görürüz.

Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

Ve adına gerekenleri de görürüz. Perotti'nin için biçilmiş kaftan olduğunu. Caner'in çakılı oynayan Novak'ın durağanlığını örtbas ettiğini, 'ın rakip alana bindirme zenginliğinin orta alandaki diğer futbolcularda bulunmadığını da ifşa ederiz.

Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

Bazı maçlar tek devrelik futbolla sınanırken, 'nin ikinci yarıdaki futboluna alkışlarımızı göndeririz.

Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

'in verdiği penaltı bence tartışmalı bir karardı. Fenerbahçeli bir arkadaşım, " aleyhine böyle penaltılar çok verildi" dedi. "Bana kötüyü örnek gösterme" dedim.

Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

Ve asıl tehlikeyi işaret ettim. "Unutulmasın ki o düdükler yarın 'nin sırtına saplanması gereken hançerlerin şimdiki zaman hediyesi olabilir!"

Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

Sustu, böyle hakemlerin salt adaletin temsilcisi olmadığını bildiği için sustu. Bizler yıllardır böyle hakemlere karşı mücadele veriyoruz ve futbolun başına ne geliyorsa onlardan geliyor.

Usta yazardan flaş yorum! Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler...

Bunların düdüklerine üç öğün merhem sürün iyileşmez! Çünkü düdüklerini yürekten üflemiyorlar.

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Usta yazardan flaş yorum! "Fenerbahçe'nin sırtına saplanması gereken hançerler..."
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