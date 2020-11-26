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Molde 0-3 | MAÇ SONUCU

'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı. B Grubu'nda , deplasmanda Molde'yi 3-0 mağlup ederek gruptam çıkmayı garantiledi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 23:39 ABONE OL
Molde 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.

B Grubu'nda Arsenal, deplasmanda Molde'yi 3-0 mağlup ederek gruptam çıkmayı garantiledi.

Arsenal'ın galibiyet gollerini Nicolas Pepe, Reiss Nelson ve Folarin Balogun attı.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.

Tamamı TSİ 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

B Grubu

Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

G Grubu

Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

J Grubu

LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2

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Molde 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU
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