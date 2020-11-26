Molde 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.
B Grubu'nda Arsenal, deplasmanda Molde'yi 3-0 mağlup ederek gruptam çıkmayı garantiledi.
Arsenal'ın galibiyet gollerini Nicolas Pepe, Reiss Nelson ve Folarin Balogun attı.
Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.
Tamamı TSİ 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1
B Grubu
Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3
G Grubu
Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3
AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3
H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1
Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1
I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1
Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3
J Grubu
LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2
K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2
Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2