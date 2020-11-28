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- | 11'ler belli oldu

'in 10. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının canlı anlatımını sabah.comtr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 17:56 Son Güncelleme: 28.11.2020 18:05 ABONE OL
Çaykur Rizespor - Galatasaray | 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, takımdaki yerini alamayacak.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Radamel Falcao ile Marcelo Saracchi, Rize'de forma giyemeyecek.

TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

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Çaykur Rizespor - Galatasaray | 11'ler belli oldu
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