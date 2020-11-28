Fatih Terim: Diagne'nin gol atmaması sürpriz olur

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Maçta sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hat-trick yapan Mbaye Diagne hakkında konuştu.

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şöyle;

"Açıkçası oyun başından son dakikaya kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp 2 mislini kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bir takım vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

"Dünyada geçerli olan modern futbolda kazanmaya dair oyunu sahaya yansıttık. Oyunun kontrolünü vermedik"

"Geçen hafta 45 vardı bu hafta 93 var. Oyuncularım 'Bravo' denmeyi hak ediyor. Umarım yiğidin hakkını yiğide verirler. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmezdim"

"Muhakkak ki Diagne'nin gol atmaması bizim için sürpriz olur. Yine ilk yarı kaleciye çarpan toplar oldu. Rekabet olacaktır. Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo'nun çabası bizim için çok önemli"

"Bu oyunu oynayanlar unutulmayacaktır. Girenin ve çıkanın fark yaratmadığı bir ortamı yaratabilirsek bizim için çok iyi olur"

Sarı kırmızı takım bu sonuçla 10 maç sonunda 20 puana ulaştı. Çaykur Rizespor ise 12 puanla 10. sırada kaldı.

Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray | MAÇ SONUCU