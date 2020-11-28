Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Galatasaray 4-0 kazandı.

Aslan'nın gollerini 45'te penaltıdan olmak üzere 59 ve 79'da hat-trick yapan Mbaye Diagne ve 86'da Taylan Antalyalı kaydetti.

Ev sahibi Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin 77'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Galatasaray 20 puan yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.

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Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 4

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.64 Onur Bulut), Donsah, Baiano, Samudio (Dk.64 Onur Bulut), Boldrin, Skoda (Dk.64 Remy)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk.89 Şener Özbayraklı), Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Sekidika), Emre Kılınç (Dk.89 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk.89 Ömer Bayram), Diagne (Dk.90+2 Ali Yavuz Kol)

Goller: Dk.45+2 (Penaltıdan), 52 ve 79 Diagne , Dk.86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Dk.77 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 Baiano, Dk.45 Emir Dilaver, Dk.45 Melnjak, Dk.63 (Çaykur Rizepsor) Dk.78 Fatih Öztürk (Galatasaray)

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Diagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı.

24. dakikada Galatasaray üç net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Diagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

33. dakikada Moroziuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Melnjak'ın pozisyonunu VAR'dan izleyen Atilla Karaoğlan penaltıya hükmetti.

45+2. dakikada Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas üzerinde boş pozisyondaki Diagne'den önce Morozuik dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

52. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Emre Akbaba topuk pası ile topu altı pas üzerindeki Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

74. dakikada Boldrin'in sağdan ceza sahası ortasında, Remy'nin gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.

76. dakikada kalecinin öne çıktığını gören Remy'nin orta saha çizgisi üzerinden vuruşunda Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

79. dakikada Diagne kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinde defanstan sıyrıldıktan sonra kısa pasında, Diagne'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 0-3

85. dakikada Diagne'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak kornere çeldi.

86. dakikada Moroziuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Taylan Antalyalı'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı.

Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.