CANLI | Sivasspor - Göztepe

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi kapanıyor. Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor.
Mücadele saat 19.30'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Zorlu müsabakayı deneyimli hakem Serkan Tokat yönetiyor. Süper Lig'de iki takımın da 1'er maçı eksik. 8 karşılaşma sonunda Sivasspor 9, Göztepe ise 11 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER...
Sivasspor: Samassa, Robin, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Ndiaye.