Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Kura çekimi şöyle gerçekleşecek. 1. torbadaki bir takım, 1. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3, 4. torbadan 2 takımla oynayacak. 2. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 3, 2. ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 3. torbadan bir takım, 1. ve 4. torbadan 3 takım, 2 ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 4. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3'er takımla oynayacak. Oynanacak tüm maçların sonunda tek bir puan durumu oluşacak.