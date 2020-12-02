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'ne modeli! İşte

'nin geleceği yıllardır tartışma konusu. Lige heyecan katmak, televizyon gelirlerini artırmak, dev kulüplerin birbirleriyle daha fazla maç yapmasını sağlamak gibi çeşitli nedenlerle Devler Ligi'nin formatında değişikliğe gidilmesi gündemde. Şampiyonlar Ligi'nde modeline geçileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 22:13 Son Güncelleme: 2.12.2020 22:16 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

'den 'ın haberine göre; yetkilileri, yeni format ile ilgili tüm modelleri inceledikten sonra ' sistemi'nde karar kıldılar. UEFA, bu yeni sistemi 2024'ten itibaren kullanmak için önümüzdeki haftalarda tekrar toplanacak. Kurallara ve anlaşmalara göre şu an kullanılan sistem en az 2024'e kadar devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Buna göre 1 takım, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlayacak. Bu sistemin temel amacı, büyük takımları normalden daha fazla birbirleriyle grup aşamasında karşılaştırmak olarak belirlendi. Böylece, TV reytingleri ve pazarlama gelirleri de artırılmış olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Grup maçlarının daha rekabetçi olmasını amaçlayan , grup aşamasında oynanacak 4 fazla maçın daha çok gelir getireceğine dair fizibilite çalışmalarını da inceledi. Daha fazla gelirin, Avrupa'nın dev kulüplerinin UEFA'dan ayrı kendi projelerini de rafa kaldıracağına dair bir inancın olduğu bilgisi verildi.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

'ten Rob Harris ve Graham Dunbar'ın haberine göre sistemi şöyle işleyecek. 32 takım yer alacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak. Ülke ayrımı olmayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Kura çekimi şöyle gerçekleşecek. 1. torbadaki bir takım, 1. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3, 4. torbadan 2 takımla oynayacak. 2. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 3, 2. ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 3. torbadan bir takım, 1. ve 4. torbadan 3 takım, 2 ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 4. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3'er takımla oynayacak. Oynanacak tüm maçların sonunda tek bir puan durumu oluşacak.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım direkt olarak son 16 turuna kalacak.

9 ila 24. sıra arasındaki takımlar eleme maçları oynanacak. 9. sıradaki takım ile 24. sıradaki takım eşleşecek. Buradan turu geçecek 8 takım, Son 16 Turu'na kalacak. Bu ilk 24 sıradaki takım, 'ne bir sonraki sezon da katılım hakkı kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

25 ila 32. sıralar arasında yer alan takımlar ise küme düşmemek için eleme maçları oynayacaklar. Küme düşecek 4 takımın yerine yeni takımların hangi koşullarla geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Son 16 turundaki eşleşmeler de sıralamaya göre belirlenecek. 1. sırada bitirecek takım, 16/17. sıra eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. sırada bitirecek olan takım, 15/18. sıra eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takımlar, oluşan turnuva ağacı sonrası finale kadar çift maç eleminasyon sistemiyle devam edecek. Final yine tek maç olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, sistemine dair gelen soru üzerine, "İstikar prensibine bağlı kalmak üzere birçok farklı görüş ortaya atıldı. 2024/25'ten itibaren ortalamanın kabul edeceği yeni bir sisteme geçiş yapılacak." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem

Lille CEO'su Marc Ingla, "Bu teklif masanın üzerinde. Ancak, 24 takımın sürekli olacağı ve kapalı bir sistemi, yerel ligler ve Avrupa ekosistemi için çok zararları olacak. Yine de gelirleri artırıcı yeni bir format uygulanmalı. Avrupa Kulüpler Birliği'nin elitlerin yararına olacak teklifleri gündeme alması ancak diğer teklifleri reddetmesi, futbol ekosistemi lehine değil." dedi. (Sporx)

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Şampiyonlar Ligi'ne İsviçre modeli! İşte yeni sistem
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