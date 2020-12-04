Galatasaray'a Hatayspor maçı öncesi iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi akşamı Hatayspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takım, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Taylan Antalyalı sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan koronavirüsü yenen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel de ilk kez idmanda yer aldı. Saracchi ve Falcao ise özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Taylan Antalyalı, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel, ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. İzolasyon süreci yarın tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui'nin idman programı daha sonra belirlenecek. "