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'da hedef ! Terim'den onay çıktı

Devre arası döneminde golcü almayı planlayan 'da gündem yeniden . Ukraynalı yıldız için 'den de onay çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 00:42 Son Güncelleme: 4.12.2020 02:11 ABONE OL
Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

'la yaz döneminde sıkça ismi anılan ile ilgili yeni iddia basınından geldi.

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

basını, Teknik Direktörü 'in Yaremchuk'un transferine onay verdiğini ve sarı-kırmızılıların ocak ayı veya sezon sonunda 24 yaşındaki santrforu etmek için harekete geçeceğini, oyuncunun an itibariyle Galatasaray'ın transfer listesinin başında olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

Terim'in beğendiği golcünün de forması giymeyi çok istediği kaydedildi.

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Luyindama'yı 'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için yardım istediği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

Ünlü menajer, Gent'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini öğrenip yönetime bilgi aktaracak.

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

'da başarılı bir performans sergileyen Yaremchuk, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. (Fotomaç)

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Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı
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