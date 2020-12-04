Galatasaray'da hedef Roman Yaremchuk! Terim'den onay çıktı

Galatasaray'la yaz transfer döneminde sıkça ismi anılan Roman Yaremchuk ile ilgili yeni iddia Ukrayna basınından geldi.
Ukrayna basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yaremchuk'un transferine onay verdiğini ve sarı-kırmızılıların ocak ayı veya sezon sonunda 24 yaşındaki santrforu transfer etmek için harekete geçeceğini, oyuncunun an itibariyle Galatasaray'ın transfer listesinin başında olduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için yardım istediği de gelen haberler arasında.
Ünlü menajer, Gent'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini öğrenip yönetime bilgi aktaracak.
Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. (Fotomaç)