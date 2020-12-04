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Nice'te 'nın görevine son verildi

, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı. Takımın yardımcı antrenörlerinden 'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:25 ABONE OL
Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı.

Nice Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Takımın yardımcı antrenörlerinden Rumen Adrian Ursea'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

Bu sezon Vieira yönetiminde Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 17 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Nice, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Almanya ekibi Bayer Leverkusen'e 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

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Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi
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