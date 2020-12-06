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'dan 10 numara dokunuş

'dayken 'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan , ’ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş’ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı. Çöküşteki yıldızlar onunla elmas gibi parladı.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:24 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan 10 numara dokunuş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mucizevi dokunuşlarına devam ediyor...

Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde futbolu bırakma noktasına gelen Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldıran Yalçın, Efecan Karaca'yı ise parlatmıştı.

Yalçın, Beşiktaş'a da düşüşte oldukları dönemde gelen Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i sihirli dokunuşları ile birer yıldız haline getirdi. Bu isimleri takımın vazgeçilmezleri yaptı.

PERFORMANSLARI TAVAN YAPTI

Sergen Yalçın'la yeniden doğan Aboubakar ile Larin golleriyle Beşiktaş'ı sırtlarken, Rosier ve Ghezzal sağ kanatta asistleriyle forvetleri besliyor. Yalçın'la coşan isimler Kartal'ı sırtlıyor. (Takvim)

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Sergen Yalçın'dan 10 numara dokunuş
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