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: Kolay maç yok

yönetimindeki ; Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinden sonra gözünü mücadelesine çevirdi. Müsabaka öncesinde oyuncularıyla konuşan Avcı, "Kendi yapacaklarımıza odaklanıp sonuca gitmeliyiz. Rakibin eksikleri olabilir ama bunu bir avantaj olarak görmüyorum" dedi.

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Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek ligdeki tırmanışını sürdürmek istiyor.

Takımın başına geçtiği ilk maçta Erzurumspor'u ardından da Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, rakibin eksiklerinin avantaj olarak görülmemesini istedi.

AYNI İNANÇ VE HEYECANLA
Her takımın kadro genişliği ve dengeli bir planlaması olduğunu belirten Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Asla kolay maç yok. Kendi yapacaklarımıza odaklanıp sonuca gitmeye çalışacağız. Yaptığımız antrenmanlarda hepinizin kazanmaya olan inancı beni heyecanlandırıyor. Aynı isteği sahada da görmek istiyorum" diye konuştu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Baker, Bilal, Afobe.

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fayr, Kone, Robin, Gradel, Yatabare.


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Abdullah Avcı: Kolay maç yok
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