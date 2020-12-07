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'da Nwakaeme ve Semedo maçında yok!

Son dakika haberleri... 'in 11. haftasında sahasında Demir Grup 'u konuk edecek Trabzonspor'da ve sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 12:54 Son Güncelleme: 7.12.2020 13:35 ABONE OL
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Semedo Sivasspor maçında yok!

Trabzonspor Kulübü, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Pazartesi saat 19.30'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Semedo Sivasspor maçında yok!
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