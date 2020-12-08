Devre arasında bu otobüse bineceğim!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde'yı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için sezon öncesi ciddi girişimler sağlansa da Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferindeki kolaylık Gineli santrfor için siyah-beyazlılara gösterilmemişti. Golcü oyuncu da Beşiktaş'a gitmek istediğini kulüp yönetimine iletmiş,Ancak görünen o ki Koita transfer defterini henüz kapatmamış.Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta görev alan Fode Koita, karşılaşmanın ardından sürpriz bir ifade kullandı. Siyah-beyazlıların takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" cevabını verdi.Koita iyi bir santrfor… Ancak çok ciddi bir eksikliği var o da fizik kondisyonu. Bir de çok ağır bir sakatlık geçirdi.. Aboubakar dışında Beşiktaş'ın mutlaka bir nokta santrfor alternatifine ihtiyacı var. Evet, Aboubakar iyi gidiyor ama olası bir sakatlık durumu da düşünülmeli. Gelecek yıllar için çok bir şey beklemeden, imkân da oluşursaŞampiyonluk yarışı verilirken, kafası rahat etmiş olur.