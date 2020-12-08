Devre arasında bu otobüse bineceğim!

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile Vodafone Park’a gelen Gineli futbolcu, stat çıkışı Beşiktaş’ın otobüsü gösterilerek yöneltilen “Buna ne zaman bineceksin” sorusuna “İnşallah devre arası” yanıtını verirken, transferin fitilini ateşledi
Beşiktaş, yaz transfer döneminde 2016'dan bu yana Kasımpaşa formasıgiyen Fode Koita'yı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için sezon öncesi ciddi girişimler sağlansa da Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferindeki kolaylık Gineli santrfor için siyah-beyazlılara gösterilmemişti. Golcü oyuncu da Beşiktaş'a gitmek istediğini kulüp yönetimine iletmiş, engelleri aşması mümkün olmamıştı. Ancak görünen o ki Koita transfer defterini henüz kapatmamış.
YÖNETİMİN PLANI SEZON SONU ALMAK
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta görev alan Fode Koita, karşılaşmanın ardından sürpriz bir ifade kullandı. Siyah-beyazlıların takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" cevabını verdi. Sözleşmesisezon sonunda bitecek oyuncuyuBeşiktaş yönetimi devre arasıiçin olmasa da sezon sonunda kadrosunakatmayı düşünüyor.
BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL
İYİ BİR ALTERNATİF OLUR
Koita iyi bir santrfor… Ancak çok ciddi bir eksikliği var o da fizik kondisyonu. Bir de çok ağır bir sakatlık geçirdi. Birseneye yakın forma giyemedi. Aboubakar dışında Beşiktaş'ın mutlaka bir nokta santrfor alternatifine ihtiyacı var. Evet, Aboubakar iyi gidiyor ama olası bir sakatlık durumu da düşünülmeli. Gelecek yıllar için çok bir şey beklemeden, imkân da oluşursa Beşiktaş devre arasındaKoita'yı transfer etmeli. Şampiyonluk yarışı verilirken, kafası rahat etmiş olur.