Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Devre arasında bu otobüse bineceğim!

Devre arasında bu otobüse bineceğim!

Geçtiğimiz hafta ile Vodafone Park’a gelen Gineli futbolcu, stat çıkışı ’ın otobüsü gösterilerek yöneltilen “Buna ne zaman bineceksin” sorusuna “İnşallah devre arası” yanıtını verirken, transferin fitilini ateşledi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 8.12.2020 ABONE OL
Devre arasında bu otobüse bineceğim!
Beşiktaş, yaz transfer döneminde 2016'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için sezon öncesi ciddi girişimler sağlansa da Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferindeki kolaylık Gineli santrfor için siyah-beyazlılara gösterilmemişti. Golcü oyuncu da Beşiktaş'a gitmek istediğini kulüp yönetimine iletmiş, engelleri aşması mümkün olmamıştı. Ancak görünen o ki Koita transfer defterini henüz kapatmamış.

YÖNETİMİN PLANI SEZON SONU ALMAK
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta görev alan Fode Koita, karşılaşmanın ardından sürpriz bir ifade kullandı. Siyah-beyazlıların takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" cevabını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu Beşiktaş yönetimi devre arası için olmasa da sezon sonunda kadrosuna katmayı düşünüyor.

BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL

İYİ BİR ALTERNATİF OLUR
Koita iyi bir santrfor… Ancak çok ciddi bir eksikliği var o da fizik kondisyonu. Bir de çok ağır bir sakatlık geçirdi. Bir seneye yakın forma giyemedi. Aboubakar dışında Beşiktaş'ın mutlaka bir nokta santrfor alternatifine ihtiyacı var. Evet, Aboubakar iyi gidiyor ama olası bir sakatlık durumu da düşünülmeli. Gelecek yıllar için çok bir şey beklemeden, imkân da oluşursa Beşiktaş devre arasında Koita'yı transfer etmeli. Şampiyonluk yarışı verilirken, kafası rahat etmiş olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Corona virüs neden öldürüyor? Otopsi bulguları korkunç gerçeği gözler önüne serdi: Hastalığı yenseniz bile...
SON DAKİKA HABER | 15 Günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?
Son dakika haberi: Karantina süresi hakkında flaş değişiklik! Sağlık Bakanlığı yeni kararı duyurdu
Son dakika haberler: Leonardo da Vinci'nin günlüğünden çıkan Türkiye notları! Büyük deprem...
Son dakika: Bakan Koca'dan 5 il için bir uyarı daha: Risk devam ediyor
Son dakika... Emekliler ne zaman zam alacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız nedeni bu hastalık olabilir!
Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeler... Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberler... Yaşar Alptekin'den acı itiraf: Ondan gerçekleri gizledim yalancı bir adam olarak uğurladım onu!
Survivor 2021 sezonu için nefesler tutuldu! Yeni kadroda yer alacak isimler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Devre arasında bu otobüse bineceğim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA