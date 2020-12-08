PSG - Başakşehir maçında skandal! Karşılaşmaya ara verildi

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Fransız ekibi PSG'ye konuk olduğu maçta bir skandal yaşandı!

Maçın 14. dakikasında saha kenarında Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterilmesi sonrası ortalık bir anda karıştı.

Pierre Webo ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken PSG'li Neymar ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre süren tartışmaların ardından bir UEFA delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu.

Kabul edilemez bu skandal olay sonrası Okan Buruk takımı sahadan çekti.

Şimdi maçın devam edip etmeyeceğiyle ilgili resmi karar bekleniyor.



NEYMAR VE MBAPPE DE BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ!

Yaşanan bu ırkçılık skandalı sonrası PSG'nin yıldız futbolcuları Neymar ve Mbappe de hakeme büyük tepki gösterdi. İki futbolcu uzun süre dördüncü hakemi, maçın orta hakemi Ovidiu Hategan'a şikayet etti.







BAŞAKŞEHİR TWITTER'DAN DUYURDU!

PSG - Başakşehir arasında oynanan karşılaşamdan yaşanan ırkçılığı ekibimiz sosyal medya hesabından duyurdu. Başakşehir yaptığı paylaşımda, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadelerini kullandı. Başakşehir ikinci paylaşımında ise "Irkçılığa hayır" notunu düştü.





GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK MESAJI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Fransız ekibi PSG'ye konuk olduğu maçta yaşanan skandal olayın ardından, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Başakşehir'e destek mesajı geldi.