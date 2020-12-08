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Yeni dalga ocakta!

Yeni nesil Aslanlar sahada hakimiyeti ele alırken Cimbom, devre arasında başta olmak üzere yaşlı ve verimsiz isimleri elden çıkarıp geçmişe değil geleceğe yatırım yapacak

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 8.12.2020 ABONE OL
Yeni dalga ocakta!
Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.

ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI
Yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor. Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak. Babel ve Belhanda da iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak. Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.

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