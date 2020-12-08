Yeni dalga ocakta!

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonraaçıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.Yönetim, ilk etapta toplamve hiçverim alınamayan Falcao'yu satacak.Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarınınilgisi biliniyor. Başta Evertonolmak üzereda elden çıkarılıpgenç ve yetenekli transferlerekaynak oluşturulacak.Aslan'ın yerli hedefindeBursaspor'un 18 yaşındaki yükselenyıldızı Ali Akman (santrfor) ileG.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahasıBerat Özdemir bulunurken, yabancısürprizlerin de olacağı vurgulandı.