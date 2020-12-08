Yeni dalga ocakta!

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimizdevam edecek.Yeni bir nesil, yenibir jenerasyon yaratmayaçalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.
ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI
Yönetim, ilk etapta toplam 7 milyonEuro maliyeti bulunan ve hiçverim alınamayan Falcao'yu satacak.Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarınınilgisi biliniyor. Başta Evertonolmak üzere Premier Lig ekiplerininistediği Luyindima da elden çıkarılıpgenç ve yetenekli transferlerekaynak oluşturulacak. Babel veBelhanda da iyi bir teklif gelmesihalinde satılacak. Aslan'ın yerli hedefindeBursaspor'un 18 yaşındaki yükselenyıldızı Ali Akman (santrfor) ileG.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahasıBerat Özdemir bulunurken, yabancısürprizlerin de olacağı vurgulandı.