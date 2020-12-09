Dorukhan imzaya soğuk

SABAH Spor, Beşiktaş ile hâlâ sözleşme yenilemeyen milli futbolcuda yaşanan son gelişmeleri açığa çıkardı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Yüzde 90 anlaştık" demecine rağmen Dorukhan Toköz cephesi bu kadar ılımlı değil. Beşiktaş'a kapıyı kapatmayan milli futbolcunun önceliği Avrupa… Fenerbahçe de alternatifler arasında
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Siyahbeyazlılarda 3. sezonuna giren oyuncuyla ilgili olarak her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, SABAH Spor gelinen süreçteki gerçekleri açıklıyor: ANLAŞMA YOK: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, "Dorukhan'la görüşmelerimiz devam ediyor.İmzalar atılmadan bir şey demek doğru olmaz ama banagöre %90 anlamında olumlu olarak bitti" açıklamasında bulunmuştu. Ancak oyuncu cephesi henüz bahsedilen şekilde bir anlaşmanın olmadığını ifade etti. ÖNCELİK AVRUPA, SONRA BEŞİKTAŞ: Ani bir kararla menajerliğine Ahmet Bulut'u getiren Dorukhan Toköz için öncelik Avrupa olarak belirlendi. Bulut bu konuda temaslara başladı. Ancak olumlu sonuç alınmazsa Dorukhan yoluna Türkiye'de devam edecek. Oyuncu Beşiktaş'ta kalmaya olumlubaksa da diğer tekliflere de kapısını kapatmış değil. FENERBAHÇE BEKLEMEDE: Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan hatta anlaştığı dahi öne sürülen başarılı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün ilgisinin olduğu doğru. Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken yanlış bir adım atmak istemeyen Fenerbahçe, oyuncunun durumunun netleşmesini bekliyor. TEKLİF TÜRK LİRASI ŞEKLİNDE: Beşiktaş'ta 350 bin Euro'ya oynayan Dorukhan'a geçmiş yönetimin verdiği 1.5 milyon Euro sözünü yerine getiremeyeceklerini söyleyen Çebi yönetimi, oyuncuyla yapılan görüşmelerde pazarlıklara 9 milyon TL seviyesinden başladı. Son olarak Dorukhan'a başarı bonuslarıyla 10 milyon TL'nin üzerine çıkan bir rakam teklif edildi ancak henüz geri dönüş sağlanmadı.