Dorukhan imzaya soğuk

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Siyahbeyazlılarda 3. sezonuna giren oyuncuyla ilgili olarak her gün yeni bir iddia ortaya atılırken,Spor gelinen süreçteki gerçekleri açıklıyor:Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında,açıklamasında bulunmuştu. Ancak oyuncu cephesi henüz bahsedilen şekilde bir anlaşmanın olmadığını ifade etti.Ani bir kararla menajerliğine Ahmet Bulut'u getiren Dorukhan Toköz için öncelik Avrupa olarak belirlendi. Bulut bu konuda temaslara başladı. Ancak olumlu sonuç alınmazsa Dorukhan yoluna Türkiye'de devam edecek.Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan hatta anlaştığı dahi öne sürülen başarılı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün ilgisinin olduğu doğru. Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken yanlış bir adım atmak istemeyen Fenerbahçe, oyuncunun durumunun netleşmesini bekliyor.Beşiktaş'ta'ya oynayan Dorukhan'a geçmiş yönetimin verdiğisözünü yerine getiremeyeceklerini söyleyen Çebi yönetimi, oyuncuyla yapılan görüşmelerde pazarlıklaraseviyesinden başladı. Son olarak Dorukhan'a başarı bonuslarıyla'nin üzerine çıkan bir rakam teklif edildi ancak henüz geri dönüş sağlanmadı.