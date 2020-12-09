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Fitili 'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"

Şampiyonlar Ligi'nde ile arasında oynanan mücadele, 4. hakem 'nun Webo'ya karşı ırkçı ifade kullanması sebebiyle yarıda kaldı. Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yapılan bu saldırıya PSG'li oyuncular da büyük tepki gösterdi. Başakşehir'in sahadan çekilmesine destek olan Fransızlar da soyunma odasına gitti. İşte o anlarda yaşananlar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 10:38 Son Güncelleme: 9.12.2020 10:48 ABONE OL
Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Saint-Germain ile 'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem , Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Bu sırada Yardımcı Antrenörü , 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Öte yandan maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

'nun "Neden Negro" diye hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu. Kimpembe, "Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye siyah diyor?" ifadelerini kullandı.

Fitili PSG'li yıldız ateşledi! Haydi sahayı terk edelim

Bu esnada , Mbappe gibi isimler saha kenarına geldi ve olan bitenle ilgili bilgiler aldı. (Hürriyet)

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Fitili PSG'li yıldız ateşledi! "Haydi sahayı terk edelim"
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