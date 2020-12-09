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MHK piyango çekilişi gibi hakemleri belirlesin

Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Şampiyonluk saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda. Her hafta hakem atamaları, çekilişinde olduğu gibi televizyon ekranları önünde kura ile yapılmalı. Bu böyle gitmez

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.12.2020 ABONE OL
MHK piyango çekilişi gibi hakemleri belirlesin
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kazandıkları maçlar da dahil hakem kararlarında standartsızlık olduğunu söyledi. Koç, "Türkiye'de bir hakem krizi var. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek daha zor. Bazı hakem hataları ve kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Türkiye'de şampiyonluk saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda. Hakemlik camiasında değişik hesaplar olduğu söyleniyor. TFF başkanına ve MHK başkanına sormak istiyorum, ortada bir kriz var mı, yok mu? 'Sorun yok' deniyorsa biz de yolumuzu çizeceğiz. Maçlarda iki gözlemci görev yapsın, ikisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam hakemin notu olsun ve şeffaf şekilde açıklansın. Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçilsin. MHK her hafta hakemleri Milli Piyango çekilişinde olduğu gibi kura ile TV ekranlarında belirlesin. Bu böyle gitmez" dedi. Şampiyon Fenerbahçe algısı yapıldığını da belirterek şöyle devam etti: "Hakemler, 'Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim' diye davranıyorlardır."

MESUT ÖZİL'İN TRANSFERİ RÜYA
Bazı mevkiler için takviyeye ihtiyaçları olduğunu ancak elden oyuncu çıkarmamaları durumunda ara dönemde transfer yapmayacaklarını belirten Koç, Mesut Özil sorusuna da "Kulübümüzün bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşmesi zor bir rüya" cevabını verdi.

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MHK piyango çekilişi gibi hakemleri belirlesin
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