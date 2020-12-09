MHK piyango çekilişi gibi hakemleri belirlesin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kazandıkları maçlar da dahil hakem kararlarında standartsızlık olduğunu söyledi. Koç, "Türkiye'de bir hakem krizi var. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek daha zor.Türkiye'de şampiyonluk saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda.TFF başkanına ve MHK başkanına sormak istiyorum, ortada bir kriz var mı, yok mu? 'Sorun yok' deniyorsa biz de yolumuzu çizeceğiz.Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçilsin. MHK her hafta hakemleri Milli Piyango çekilişinde olduğu gibi kura ile TV ekranlarında belirlesin. Bu böyle gitmez" dedi. Şampiyon Fenerbahçe algısı yapıldığını da belirterek şöyle devam etti: "Hakemler, 'Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim' diye davranıyorlardır."Bazı mevkiler için takviyeye ihtiyaçları olduğunu ancak elden oyuncu çıkarmamaları durumunda ara dönemde transfer yapmayacaklarını belirten Koç, Mesut Özil sorusuna da "Kulübümüzün bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşmesi zor bir rüya" cevabını verdi.