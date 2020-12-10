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'dan Fenerbahçe itirafı!

Brezilya'nın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden , Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Efsane isim, kariyerinde attığı en güzel golleri açıklarken, San Siro'da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını söyledi...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 18:37 Son Güncelleme: 10.12.2020 18:40 ABONE OL
Kaka'dan Fenerbahçe itirafı!

Brezilya'nın efsane futbolcularından Kaka, kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu , Fenerbahçe'ye dair anısını da anlattı.

Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta sarı lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.

"SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM"

Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.

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Kaka'dan Fenerbahçe itirafı!
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