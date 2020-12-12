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ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Sezon başında 18 yaparak adeta yeni bir takım kuran 'de deneyimli teknik adam 'un kadro tercihleri ise dikkat çekti. Pandemi sonrası getirilen 5 oyuncu değişiklik hakkını etkin bir şekilde kullanan Bulut, güvendiği oyunculardan vazgeçmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:30 Son Güncelleme: 12.12.2020 10:34 ABONE OL
Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Pandemi sonrası 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesiyle beraber 'de ezberler bozuldu, ilk 11 kavramı son buldu.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

'de 12. haftaya girilirken 'de ideal kadro arayışı sürüyor. Sakatlar ve cezalar nedeniyle birçok eksiği oluşan sarı-lacivertlilerde farklı bir detay dikkat çekiyor.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon maçlarda 3 yerine 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınması sonrası ilginç bir kadro durumu ortaya çıktı.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Teknik direktör 5 değişim hakkının avantajı sayesinde ilk 11 değil adeta ilk 16 kuruyor. Maçlarda oyuncu değişikliği için maç sadece 3 kez durabiliyor.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Ancak devre arasında da oyuncu değiştirilebildiği için maç günü 4 ayrı hak bulunuyor. Bu nedenle maça kötü başlayan bir isim henüz mücadelenin başında ya da devre arasında kenara gelebiliyor.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

, ve maçlarında 45. dakikada kenara gelmişti. Bu nedenle aslında ideal bir 11'den daha çok 15-16 kişilik bir oyuncu grubu oluşuyor.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Bu zamana kadar 11 haftada sadece kaleci 'ı hiç kesmeden 990 dakika oyunda tutan , diğer 15 futbolcuyu zaman zaman değiştirse de hep aynı isimler arasında tercih yaptı.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Sezon başında 18 yaparak bol alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde kaleci 'la beraber Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, , Sosa, Pelkas, , Samatta, Lemos, Mert Hakan, Ferdi, Perotti ve Cisse, teknik heyetin en çok başvurduğu oyuncular oldu.

Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16

Böylece 5 oyuncu değişikliği serbestliğiyle ideal bir ilk 11 kavramı yerini ideal 'İlk 16' kavramına bıraktı. (Milliyet)

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Erol Bulut ezber bozdu! İlk 11 değil 16
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