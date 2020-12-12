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'in 12. haftasında , 'a konuk oluyor. 'ndaki mücadelede düdük çalıyor Kayserispor-Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:02 Son Güncelleme: 12.12.2020 17:11 ABONE OL
Kayserispor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, çıkışın Kayserispor deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı Burak Şeker yönetiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkan Trabzonspor 13 puan toplarken, 10 karşılaşma oynayan Kayserispor ise 9 puanda.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza yok. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, M. Lopes, Aziz Behic, M. Fernandes, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.

10. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

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Kayserispor - Trabzonspor | CANLI
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