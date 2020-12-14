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'de depremi!

, 5. turunda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu antrenmanda yer almadı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:24 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:35 ABONE OL
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

Sakatlık sonrası 2 hafta önce takıma katılan Tolga Ciğerci, yeniden sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcunun sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Ciğerci'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi!
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