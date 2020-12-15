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Son dakika: 'ta koronavirüs vakası!

Kulübü resmi yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:54 Son Güncelleme: 15.12.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta koronavirüs vakası!

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcuda koronavirüse rastlanıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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Son dakika: Beşiktaş'ta koronavirüs vakası!
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