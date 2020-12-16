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'dan takipçisine flaş yanıt!

5. turunda , sahasında 'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maçın ardından bir paylaşım yapan kaptan , yorum yapan bir takipçisine flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:58 Son Güncelleme: 16.12.2020 11:17 ABONE OL
Arda Turan'da takipçisine flaş yanıt!

5. turunda , sahasında 'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Arda Turan'da takipçisine flaş yanıt!

Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez ilk 11'de maça çıkan , 'ın karşılaşmasında taraftarların beklentisini karşılayacak bir oyun sergileyemedi.

Arda Turan'da takipçisine flaş yanıt!

Mücadele Belhanda'nın penaltı golüyle kazanılırken son 16 turuna kalan sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak durumu kutladı.

Arda Turan'da takipçisine flaş yanıt!

"EMEKLİ OL KAPTAN"

Bir takipçisinin "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun." şeklindeki eleştirisine Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz yandık bu sosyal medyayla ha." sözleriyle yanıt verdi.

Arda Turan'da takipçisine flaş yanıt!

İşte o paylaşım...

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Arda Turan'dan takipçisine flaş yanıt!
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