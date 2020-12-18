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'Aslan' gibi

Devre arası için çalışmalarını sürdüren 'da ilk hedef Henry ... Yıldız ismin menajeri D'Avila, "Üç taraf da aynı yerde buluşursa neden olmasın. ya da uzun süreli sözleşme… Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:45 ABONE OL
Onyekuru 'Aslan' gibi

'nun menajeri D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu olur. ya da uzun süreli sözleşme. ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.

Onyekuru 'Aslan' gibi

GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON
için , ve 'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.

Onyekuru 'Aslan' gibi

UMARIM UZUN VADELİ OLUR
D'Avila şöyle devam etti: "'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."

Onyekuru 'Aslan' gibi

Aynı zamanda 'nın da menajeri olan D'Avila, "Belhanda için yeni sözleşme konusunda somut bir şey yok" dedi. (Takvim)

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Onyekuru 'Aslan' gibi
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