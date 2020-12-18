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Resmen açıkladı! 'in menajerinden sözleri

Son dakika haberleri... ’in menajeri Söğüt, “Kulübün en yetkili kişileriyle konuştuk. Ancak transferde şu an için bir şey yok” dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:45 Son Güncelleme: 18.12.2020 02:25 ABONE OL
Resmen açıkladı! Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sözleri

Başkanı 'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği için dün flaş bir açıklama geldi.

Resmen açıkladı! Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sözleri

Fotomaç'ın haberine göre yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Mesut'un ile 6 aylık sözleşmesi olduğunu hatırlatıp, "Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu açıkça belirtmek istiyorum. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Resmen açıkladı! Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sözleri

Bu arada Alman Bild Gazetesi de, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında olmasa da yaz döneminde sarı-lacivertlilere imza atabileceğini yazdı.

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Resmen açıkladı! Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sözleri
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