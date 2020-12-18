Sessiz Fırtına!

Süper Lig'e kötü başlayan, geçen sezon kupayı kaldırdığı Ziraat Türkiye Kupası'na katıldığı ilk turda veda eden Trabzonspor, son 7 yılın en kötü performansını sergilerken, Sörloth'u mumlu arıyor.şut ve isabetli şut değerlerinde son sırada kalan bordo-mavililer,geçmişin gölgesinde kaldı. Geçen sezonun gol kralı Sörloth gidince14,33 olan şut karnesi 9,91'e, isabetli karnesi ise 5,25'den 3,91'e geriledi.Takım şut karnesinde son 7 sezonun en kötüsü olurken, topladığıFırtına, geride kalan sezona göre 8 puan daha az toplarken, attığı gol sayısı da azaldı (10).Bordomavililer, yediği 16 golle de sadece 2015-16 ve 2016-17 sezonundan daha iyi performans ortaya koyabildi.Geride kalan 7 sezon üzerinden yapılan incelemede bordo mavili temsilcinin yüzdeEkibin gelişim gösteren tek noktası pas karnesi olarak öne çıktı.ve 368,9'luk başarı pas performansıyla en iyi 2. karneye sahip.Vitor Hugo, Diabate, Flavio, Trondsen, Baker, Marlon, Stiven Plaza, Afobe, Djaniny, Taha, Anıl.Andusic, Doğan, Sosa, Novak, Da Costa, Sörloth, Guilherme, Manoel, Ndiaye.Trabzonspor'un şu an geldiği nokta bana göreÇünkü bunun en büyük nedeni geçen yıldan beri transferde yaşanılan yetmezlikler. Herkes sezon başıgibi bu takım için önemli oyuncuları konuşmakta. Ama bir başka gerçek var ki o da geçen yıl da pandemi sürecinde takımda eksilmeler yaşandığındaBiz geçen yıl da her şey iyi gittiği zaman bunu dile getirmeye çalıştık. Sonuçlar iyi olduğu sürece herkes bu gerçeği göz ardı etti. Şu anda sezon başı yapılan transferlerin ne yazık ki istenilen düzeyde olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz.