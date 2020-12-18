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Sessiz Fırtına!

Ligde sallanan, kupaya veda eden son 7 yılın en kötü performansına imza atıyor. Bordo-mavililerin şutları yüzde 69, isabetli şutları yüzde 74 düştü… Daha az atıyor, daha fazla yiyor… Tek gelişen tarafı paslaşmadaki başarısı oldu. Taraftar ise gol kralı olduktan sonra Almanya’nın yolunu tutan Sörhoth’u arıyor

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
Sessiz Fırtına!
Süper Lig'e kötü başlayan, geçen sezon kupayı kaldırdığı Ziraat Türkiye Kupası'na katıldığı ilk turda veda eden Trabzonspor, son 7 yılın en kötü performansını sergilerken, Sörloth'u mumlu arıyor. Son 7 sezonun ilk 12 haftaları baz alındığında şut ve isabetli şut değerlerinde son sırada kalan bordo-mavililer, maç başına 9.91 şut ve 3.91 isabetli şut ortalaması yakalayıp, geçmişin gölgesinde kaldı. Geçen sezonun gol kralı Sörloth gidince şut karnesi yüzde 69, isabetli şut ise yüzde 74 düştü. 14,33 olan şut karnesi 9,91'e, isabetli karnesi ise 5,25'den 3,91'e geriledi.

10 GOL DAHA AZ ATTILAR
Takım şut karnesinde son 7 sezonun en kötüsü olurken, topladığı 14 puan ile sadece 12 puanlı 2016-17 sezonunu geride bırakabildi. Fırtına, geride kalan sezona göre 8 puan daha az toplarken, attığı gol sayısı da azaldı (10). Trabzonspor, attığı 13 golle sadece 7 golle kapattığı 2016-2017'yi geçebildi. Bordomavililer, yediği 16 golle de sadece 2015-16 ve 2016-17 sezonundan daha iyi performans ortaya koyabildi.

PASLAŞMADA EN İYİ İKİNCİ
Geride kalan 7 sezon üzerinden yapılan incelemede bordo mavili temsilcinin yüzde 49,5'lik topa sahip olma değeri de ilk 12 haftalar itibarıyla en kötü 2. performans oldu. Ekibin gelişim gösteren tek noktası pas karnesi olarak öne çıktı. Topa az sahip olmasına rağmen Trabzonspor yüzde 82,3'lük pas başarı yüzdesi ve 368,9'luk başarı pas performansıyla en iyi 2. karneye sahip.



GELENLER:
Vitor Hugo, Diabate, Flavio, Trondsen, Baker, Marlon, Stiven Plaza, Afobe, Djaniny, Taha, Anıl.

GİDENLER:
Andusic, Doğan, Sosa, Novak, Da Costa, Sörloth, Guilherme, Manoel, Ndiaye.

BİR GÖRÜŞ / İskender GÜNEN

TRANSFERLER İSTENEN DÜZEYDE DEĞİL
Trabzonspor'un şu an geldiği nokta bana göre sürpriz sayılmamalı. Çünkü bunun en büyük nedeni geçen yıldan beri transferde yaşanılan yetmezlikler. Herkes sezon başı Sosa-Novak-Sörloth gibi bu takım için önemli oyuncuları konuşmakta. Ama bir başka gerçek var ki o da geçen yıl da pandemi sürecinde takımda eksilmeler yaşandığında kaçan şampiyonluğun travması… Biz geçen yıl da her şey iyi gittiği zaman bunu dile getirmeye çalıştık. Sonuçlar iyi olduğu sürece herkes bu gerçeği göz ardı etti. Şu anda sezon başı yapılan transferlerin ne yazık ki istenilen düzeyde olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Abdullah Avcı'nın elinde sihirli bir değnek yok.

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