Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal 7 maçtır kazanamıyor! Everton 2-1 Arsenal

7 maçtır kazanamıyor! 2-1 Arsenal

'in 14. haftasında , 'ta 'ı ağırladı. Everton, sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 22:49 Son Güncelleme: 19.12.2020 23:43 ABONE OL
Arsenal 7 maçtır kazanamıyor! Everton 2-1 Arsenal

Premier Lig'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı. Everton, sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Londra ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hastanede patlama oldu! Eski belediye başkanı da hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA açıklaması! Yüz yüze eğitimde flaş gelişme...
Son dakika haberler - Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz'a büyük şok! Arkadaşı tarafından dolandırıldı
Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için meğer herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin Sahar Tabar hakkında şoke eden gerçek
SON DAKİKA HABERİ: İşte illerdeki son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı
Son Dakika Haberi: Bakan Selçuk'tan son dakika duyurusu! Okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son Dakika Haberler: Altında yön yukarı döndü! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın uzmanlardan kritik altın fiyatları yorumu geldi
Son dakika haberi... İstanbul için korkutan ifadeler: 100 yılda bir gerçekleşiyor! Tüm altyapı çökebilir...
Son dakika! Mevduat faiz oranları arttı! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal 7 maçtır kazanamıyor! Everton 2-1 Arsenal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA