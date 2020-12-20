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Ümraniyespor 1-0 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 15. hafta maçında , 'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor, maçın 28. dakikasında ile bir penaltıdan yararlanamadı.

AA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:22 ABONE OL
Ümraniyespor 1-0 Adanaspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, Ercan Coşkun'un tek golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Utku Tunavelioğlu, Emrah Ünal

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Batuhan Artarslan, Okan Derici (Dk. 62 Camara), Akabueze (Dk. 78 Yusuf Emre Gültekin - Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Gökhan Süzen (Dk. 62 Gomis), Mayi (Dk. 61 Sow)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Eren Keleş (Dk. 90 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk. 68 Tevfik Altındağ), Rayan (Dk. 76 Roni), Ergin Keleş (Dk. 90 Ozan Papaker)

Gol: Dk. 83 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 63 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+4 Hakan Hacıbektaşoğlu (Sportif direktör) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Eren Keleş, Dk. 45 Evren Korkmaz, Dk. 80 Hakan Çinemre, Dk. 90+1 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor), Dk. 33 Akabueze, Dk. 34 Okan Derici, Dk. 39 Alim Öztürk, Dk. 43 Mayi (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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Ümraniyespor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU)
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