Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Falcao açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yapılan sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz'in açıklamalarında Fatih Terim ve Radamel Falcao sözleri dikkat çekti.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kolombiyalı golcüye güvendiğini belirten Cengiz, "Falcao onurlu bir futbolcu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Ben onun Galatasaray'a her anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gereğini yapacaktır. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum." diye konuştu.

"FATİH HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Mustafa Cengiz, Karagümrük maçında kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim'le ilgili maç sonu resmi siteden herhangi bir açıklamala yapılmamasını eleştirenlere de yanıt verdi. Cengiz, "Fatih hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Kendisi, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli teknik direktör. Kimse alınmasın. Ben Terim'e karşı değilim ki! Niye tekrar tekrar söyleyeyim. Hoca ile oturuyorsun, odadan çıkıyor kriz var diyorlar. Koridorda hangi hayalet var, bilmiyorum. Biz kesinlikle hocamızın yanındayız. Bizim tavrımız belli, bunu neden tekrar ilan edelim. " dedi.

"G.SARAY'DA TRANSFER OLACAKTIR"

Mustafa Cengiz, transferle ilgili soruya da flaş bir yanıt verdi. Transfer yapmalarının şu anki mali şartlarda zor olduğunu itiraf eden Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Uçaklar kalktı, kremalar konuldu, çilekler... Böyle şeyler söylemiyorum. Taraftarlar haklı. Kulübün borcu çok. Biz milyar TL'yi aşan kulübüz. Çok ciddi zararlar çıkacak. En iyi durumda biziz. Bizim ayağımızı yorganımıza göre götürmemiz gerekir. Futbolcu satmadan oyuncu alabilmemiz mümkün değil. Bir transfer komitesi kurduk, hepimiz çalışıyoruz. Galatasaray'da transfer olacaktır. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek ve kulübün geleceğini sağlam temellere atmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor."

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