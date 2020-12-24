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Cenk için umut ışığı!

Son dakika haberleri... Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ara transferde yerli oyunculara yönelen Beşiktaş'ta yeniden gündemde. Uzun süren sakatlığının ardından 1 Kasım'da sahalara dönen ancak sıkışık fikstüre rağmen Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, ocakta büyük olasılıkla takımından ayrılacak.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Cenk için umut ışığı!

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ara transferde yerli oyunculara yönelen Beşiktaş'ta Cenk Tosun yeniden gündemde. Uzun süren sakatlığının ardından 1 Kasım'da sahalara dönen ancak sıkışık fikstüre rağmen Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, ocakta büyük olasılıkla takımından ayrılacak. İngiliz ekibinin forvet takviyesi yapmayı düşündüğü, bu nedenle de Cenk'i elden çıkarmayı planladığı belirtildi. Feyenoord ve Freiburg'un ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği kaydedildi.

DOMAGOJ VİDA FORMAYI KAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Erzurum'a şık bir gol atan Vida'yı bugün Ankaragücü karşısında da sahaya sürecek. Cezası biten Valentin Rosier de karşılaşmaya 11'de başlayacak. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Ljajic ise görev alamayacak.

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Cenk için umut ışığı!
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