Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Falcao ’ye gidiyor! İşte ’ın yeni golcüsü

Son dakika transfer haberleri... Geçirdiği sakatlıklar ve aldığı maaşla sürekli gündem olan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü , 'ye gidiyor. Sarı kırmızılı takım yeni golcüsünü de şimdiden berlirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:48 Son Güncelleme: 24.12.2020 16:56 ABONE OL
Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar sebebiyle oynadığı maç sayısı oynamadığı maçların altında kalan ayrılacak.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Kolombiyalı tecrübeli oyuncunun devre arasında ekibi Inter Miami'ye gitmesi bekleniyor.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Yönetim böylece Falcao'nun 5 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Ayrıca Inter Miami'den çok yüksek olmasa da bir bonservis bedeli alınması planlanıyor.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

DEVAM ETMEME KARARI
Bütün bunlar yaşanırken İspanyol ekibi Atletico Madrid, 32 yaşındaki İspanyol forvet Diego Costa'nın mukavelesini yenilememe kararı aldı.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Diego Costa'nın sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı. İspanya medyasındaki haberlere göre; kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini de ocak ayında feshedecek.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Böylece Diego Costa boşa çıkacak. İddialara göre; , Diego Costa için hamle yapmaya hazırlanıyor

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

YILLIK MAAŞ PAZARLIĞI
Bonservis bedeli ödenmeyecek futbolcuyla yıllık maaş üzerinden pazarlıklar başlayacak.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

Akşam'ın haberine göre Costa'nın 'a sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyla yıllık maaş üzerinden orta yolun bulunması bekleniyor.

Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması bu sezon sonunda bitecek Cim-Bom'un, Costa Costa sonrasında yeni sezon için daha da cesur adımlar atması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı belli oldu! Karne ve sınav sistemi nasıl olacak?
2020 KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? TÜİK 2021 asgari ücret zammı için önerisini açıkladı!
Son dakika haberi: Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması! İki şehri işaret ederek uyardı...
Trafik kazasında ölen yakın arkadaşı oyuncu Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
Son dakika haberi: Küçük bebeği poşetleyip çöpe atmıştı... Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim BakanlığI'ndan kritik değişiklikler! Karne ve yeni not sistemi nasıl olacak?
24 Aralık 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları! Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri başladı
Son dakika haberler: İndirim ve destek paketi yürürlüğe girdi! Başkan Erdoğan imzaladı...
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao ABD’ye gidiyor! İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA