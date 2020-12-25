Abdullah Avcı ile Fatih Terim 7'nci kez karşı karşıyalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerlerinde 7'nci defa karşı karşıya gelecek. İki isim arasında son yıllarda sıkı bir rekabet oluşmuştu. Önceki 6 maçta, Fatih Terim'in takımları iki defa galip gelirken, Abdullah Avcı da iki kez güldü. Diğer maçlarda eşitlik bozulmadı.
TERİM-AVCI REKABETİ
Tarih Maç Skor
21.05.2000 Galatasaray-İstanbulspor 1-1
11.09.2011 İstanbul BB-Galatasaray 2-0
15.04.2018 Galatasaray-Başakşehir 2-0
15.12. 2018 Başakşehir-Galatasaray 1-1
19.05.2019 Galatasaray-Başakşehir 2-1
27.10.2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0