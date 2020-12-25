Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

Bunu kabul edemezsek, hayır dersek bir yere varamayız. Kimse aynaya bakmıyor. Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik

ki, keçi boynuzu gibi! Keçi boynuzu yine bazı şeylere yarıyor, hatta bayağı önemli işlere yarıyor. Ama böyle olunca da bu maç benzetmemiz yanlış.