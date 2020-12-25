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Ankaragücü- maçını yazdı

, 'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yendi. Siyah-beyazlı takımın Vida'nın golüyle 1-0 kazandığı maçı, Sabah'ın usta yazarı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:40 Son Güncelleme: 25.12.2020 03:31 ABONE OL
Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

, Başkent'te Vida ile 3 puana uzandı. Siyah-beyazlıların kazanarak zirve takibini sürdürdüğü karşılaşmayı Sabah yazarı değerlendirdi. İşte o yazı...

Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

"Biri şampiyonluk mücadelesi veriyor, diğeri düşmeme mücadelesi... Şampiyonluk mücadelesi yapan takım önde. Çok fazla zorlamadan ve zorlanmadan oyun sistemini götürmeye kalkıyor.

Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

Ancak düşme mücadelesi yapan Ankaragücü'nün buna tavır koyacak bir hareketi yok. Bu yıl 21 takım olunca alt sıradakilerle baştaki takımlar arasında makas açıldı.

Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

Açıldı da ne kadar açıldı. Sonuncu birinciyi yenebiliyor. Şu bir gerçek ki ligimiz çok kalitesiz. Yöneticisiyle, hakemiyle futbolcusuyla ve basınıyla...

Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

Bunu kabul edemezsek, hayır dersek bir yere varamayız. Kimse aynaya bakmıyor. Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik
ki, keçi boynuzu gibi! Keçi boynuzu yine bazı şeylere yarıyor, hatta bayağı önemli işlere yarıyor. Ama böyle olunca da bu maç benzetmemiz yanlış.

Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

Çünkü keçi boynuzunun hakkını yemiş oluruz. Halı saha temposunda bir maç izledik. Daha bir benzetme yapsak veteranlar
ligi diyebiliriz. Sonuçta kazandı, yukarıya devam ediyor.

Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı

Öteki kaybetti, aşağıya devam ediyor. Ne birinde şampiyonluk hırsı var ne diğerinde düşmeme çabası... İnsan bu yazıyı yazarken bile zorlanıyor. Seyredenler ne yapsın!"

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Erman Toroğlu Ankaragücü-Beşiktaş maçını yazdı
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