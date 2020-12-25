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Yeni moda

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Yeni moda Vitor Hugo
Trabzonspor savunmasını toparlayan ve attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı stoper Vitor Hugo, takımın göz bebeği oldu. Hatay maçındaki kafa golüyle Fırtına'yı galibiyete taşıyan ve taklalarıyla gündeme oturan sambacıyı bordo-mavili futbolseverler sosyal medyada öve öve bitiremedi. Hugo'nun takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan taraftarlar, "Vitor Hugo geçen yıl olsaydı Trabzonspor açık ara şampiyon olurdu... Trabzonspor savunma bakanı... Hava kuvvetleri komutanı" yorumları yaptılar.

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Yeni moda Vitor Hugo
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