Adalet istedi PFDK’ya verildi

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, önceki gün kulübün resmi sitesinden yapılanbaşlıklı açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Cengiz'in,açıklamaları nedeniyle disipline verildiği açıklandı.Devrearasında Monaco'dan ayrılması kesinleşen Henry Onyekuru'nun ilk tercihi 1 buçuk yıllığına Galatasaray'a dönmek. Önceliği yeniden orta sahaya takviyeye veren sarı-kırmızılılar ise Onyekuru için henüz girişimde bulunmadı. Nijeryalı yıldıza Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira teklif sunmaya hazırlanırken, Onyekuru'nun Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Futbol altyapısını Katar'da alan 23 yaşındaki oyuncu, Al-Jazira'yı son seçenek olarak görüyor.