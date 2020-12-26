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Adalet istedi ’ya verildi

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Adalet istedi PFDK’ya verildi
Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, önceki gün kulübün resmi sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Cengiz'in, 'sportmenliğe aykırı' açıklamaları nedeniyle disipline verildiği açıklandı.

ONYEKURU'DA RAKİP ÇIKTI
Devre arasında Monaco'dan ayrılması kesinleşen Henry Onyekuru'nun ilk tercihi 1 buçuk yıllığına Galatasaray'a dönmek. Önceliği yeniden orta sahaya takviyeye veren sarı-kırmızılılar ise Onyekuru için henüz girişimde bulunmadı. Nijeryalı yıldıza Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira teklif sunmaya hazırlanırken, Onyekuru'nun Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Futbol altyapısını Katar'da alan 23 yaşındaki oyuncu, Al-Jazira'yı son seçenek olarak görüyor.

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Adalet istedi PFDK’ya verildi
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