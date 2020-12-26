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'dan sözleri! ve ...

Son dakika haberleri... 'da top koşturduğu 2 ayrı dönemde toplam 56 maça çıkan Onyekuru, 17 gol 8 asistlik performans gösterdi. devleri ve Galatasaray Nijeryalı futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak isterken, Onyekuru'dan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:27 Son Güncelleme: 26.12.2020 15:31 ABONE OL
Henry Onyekuru'dan transfer sözleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen ezeli rakipler ve transferde bir kez daha karşı karşıya...

Henry Onyekuru'dan transfer sözleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Monaco'da gözden çıkarılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, transferi için ilgilenen kulüplere bir mesajı verdi.

Henry Onyekuru'dan transfer sözleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ezeli rakiplerin devre arasında etmek istediği 'ın eski oyuncusu Henry Oyekuru, 'da Sport'a konuştu.

Henry Onyekuru'dan transfer sözleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fotomaç'ın haberine göre Monaco'dan ayrılacağını söyleyen Nijeryalı kanat oyuncusu, "Söylentiler var. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur. Bonservisimle giderim" ifadelerini kullandı.

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Henry Onyekuru'dan transfer sözleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...
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