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’da semptom yok

Kovid-19 teşhisi konulan ve Başakşehir maçında forma giyemeyen ’da hastalığın hafif seyrettiği belirtildi

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Ozan Tufan’da semptom yok
Fenerbahçe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan'dan sevindirici haber... Düşük seviyede kas ağrısı bulunan Ozan'ın başka hiçbir sempton göstermediği ve evde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan Ozan Tufan, bu sürecin ardından testi negatife dönerse takıma katılabilecek. Ozan'ın antrenman eksiği bulunacağından Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

PAZARTESİ DÖNÜYORLAR!
Fenerbahçe'de sakat oyuncularla ilgili müjdeli haberler art arda geliyor. Sarı-lacivertlilerin hasretle beklediği Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga pazartesi gününden itibaren takıma katılabilecek. Bu oyuncuların dönüşünün ardından Fenerbahçe'de eksik oyuncu sayısı hayli azalacak. Cezası biten Pelkas da Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.

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Ozan Tufan’da semptom yok
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