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Son dakika haberi... grubundan gelen galibiyet

yenilgisinin ’de bıraktığı tahribatı böyle giderdiler. F.Bahçeli’nin görüntüleri sarı-lacivertli futbolcuları çok etkiledi. maçı öncesi zor günler geçiren sarı-lacivertli futbolcuları motive etmek için aileleri ve taraftarların gönderdiği mesajlar grubundan paylaşıldı. Solunum cihazına bağlı olarak G.Antep maçını izleyen taraftarın görüntüsü ise futbolcuları en çok etkileyen detay oldu. Bu motivasyon ile Başakşehir karşısına çıkıldı ve 3 puan geldi.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Son dakika haberi... Whatsapp grubundan gelen galibiyet

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçı her ne kadar hakem tartışmalarının gölgesinde kalsa da karşılaşmanın öncesi sarı-lacivertliler adına önemli hikâyeler barındırıyor... Fenerbahçeli futbolcular, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında son derece stresli günler geçirirken, bu süreçte aileleri ve Fenerbahçeli taraftarların hikâyeleri onların kritik Başakşehir sınavına yeniden motive olmalarını sağladı.

BİZİM İÇİN OYNAYIP, KAZANIN

Çarşamba günü oynanan mücadele öncesinde Samandıra'da yapılan özel çalışmayla, tüm futbolcuların eşlerinden, kız arkadaşlarından ve çocuklarından sarı-lacivert formalı videolar alındı. Bu videolar da maç günü tüm futbolculara WhatsApp uygulaması üzerinden gönderildi. Videolarda özellikle "Bu işi bizim için yaptığınızı unutmayın. Bu maçı bizim için kazanın" mesajı işlendi.

FUTBOLCULAR ÇOK DUYGULANDI

Sarı-lacivertlilerin maça farklı duygularla çıkmasını sağlayan bir başka video ise herkesi etkiledi. 60 yaşlarında bir Fenerbahçe taraftarının, solunum cihazına bağlı bir şekilde cep telefonundan Gaziantep-Fenerbahçe maçını takip ettiği görüntüsü tüm futbolcuları duygulandırdı. Bu duygularla sahaya çıkan oyuncular son maçlara göre çok daha mücadeleci ve etkili bir oyun ortaya koyarak 3 puanı aldılar, zirve yarışında da iddialarını kanıtladılar.

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Son dakika haberi... Whatsapp grubundan gelen galibiyet
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