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’a çifte şok

Annesini kaybeden ve cenaze için ülkesi Kamerun’a gideceği açıklanan Vincent Aboubakar, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek. MR’ı çekilen Josef de Souza’nın da sol uyluk adalesinde yırtık tespit edildi. Brezilyalı futbolcu da aynı karşılaşmalarda yok

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Kartal’a çifte şok
Süper Lig'de son 6 maçta aldığı 5 galibiyetle liderlik yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, hiç ummadığı bir anda kötü haberler aldı. 8 golle Beşiktaş'ın ve Süper Lig'in gol kralı olan Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar hayatını kaybetti. 3 Ocak'taki cenaze töreni için yarın Kamerun'a gidecek olan Aboubakar, 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a dönecek. Kamerunlu futbolcu Sivasspor ve Kayserispor mücadelelerinde yok.

RİZESPOR'A DA BELİRSİZ
Ankaragücü maçında ağrı hisseden Josef de Souza'nın da sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun Sivas ve Kayseri karşılaşmasında forma giyemeyeceği, Rize'ye ise yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

LARİN'İN GÖZÜ KAPANDI
Aboubakar'ın yerine görev yapması beklenen Larin'de de problem var. Ankaragücü maçında rakibi ile çarpışan ve kaşı açılan Larin, 90 dakikayı tamamlamıştı. Ancak sol gözü neredeyse tamamen kapanan Kanadalı golcüyü karşılaştırmaya yetiştirmek için Beşiktaş sağlık ekibi seferber oldu.

BİR GÖRÜŞ
ALİ GÜLTİKEN

Çözüm bulunur!..
Öncelikle Aboubakar'ın annesine rahmet diliyoruz. İnsanın en değerli varlığını kaybetmesi kolay bir şey değil. Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda onun yerini dolduracak birini söyleyemiyoruz. Ama bir maçlık çözüm oluşturulabilir. Larin tercihi olabilir gibi görünüyor. Güven, kaleye arkası dönük çok başarılı olamadı. Bu nedenle Sergen Yalçın'ın Larin'i oynatacağını düşünüyorum. Ben Aboubakar için, "Takımın yüzde 51'i" tabirini kullanıyorum. Şunu kabul etmek lazım; Sivas maçı Aboubakar ile de yüksek tempoda bir maç olacaktı. Larin'le de aynısı olacak. Souza ise orta alanda Atiba ile iyi bir ritim yakaladı ama Beşiktaş onun yokluğunu da kapatır. Sergen Yalçın'ın elinde Dorukhan ve Necip var. O açıdan savunma bölümünde bir sıkıntı yaşamaz.

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Kartal’a çifte şok
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