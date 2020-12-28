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asist kralı!

'in 15. haftasında , sahasında Demir Grup 'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı , Sivasspor maçında Güven’e yaptığı asistle zirveye çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:14 Son Güncelleme: 28.12.2020 23:03 ABONE OL
Rachid Ghezzal asist kralı!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye yükseldi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Leicester'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 10. lig mücadelesinde asist sayısını 6'ya yükselterek rakiplerini geride bıraktı. Beşiktaş formasıyla ilk olarak 7. haftada oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde Larin'e gol attıran Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde ise Aboubakar'ın attığı 2. golün ortasını yapmıştı. Kasımpaşa mücadelesinde Atiba'yı golle buluşturan Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçını ise boş geçmişti. BB Erzurumspor karşılaşmasında Vida'nın topukla attığı klas golün hazırlayıcısı olan Ghezzal, hafta içinde Başkent'te yine Vida'yı golle buluşturan oyuncu oldu.

Sivasspor maçının 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı golde ceza sahasına güzel bir orta gönderen Rachid Ghezzal, ligdeki 6. asistini yaparak, 5 asisti bulunan Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan'ı geride bıraktı.

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Rachid Ghezzal asist kralı!
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