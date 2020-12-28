Son dakika haberi: Beşiktaş Güven Yalçın ile golü buldu! Beşiktaş - Sivasspor (Canlı Anlatım)

15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İki takım hakkındaki son dakika haberleri, ilk 11'ler, eksik ve cezalı isimlerin bilgileri haberimizde. 19:00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Önel, Hakan Yemişken yapıyor. VAR'da ise Koray Gençerler var. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Larin, Josef'in yerine ise Necip Uysal ilk 11'de...
Beşiktaş'ta Dorukhan ve Larin yedekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Josef'in yerine sürpriz isimlere forma şansı verdi.
BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR
18' GÜVEN YALÇIN
Beşiktaş'ta takım arkadaşları golden sonra Aboubakar'ın formasını gösterek, arkadaşlarına başsağlığı mesajı verdi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
ERSİN, ROSİER, WELİNTON, WİDA, RIDVAN, NECİP, ATİBA, MENSAH, GHEZZAL, NKOUDU, GÜVEN
YEDEKLER: UTKU, MONTERO, NSAKALA, SERDAR, OĞUZHAN, DORUKHAN, KARTAL, LARIN, HASIC, ATAKAN
SİVASSPOR
SAMASSA, MARCELO GOİANO, APPINDANGOYE, CANER, UĞUR, ROBİN YALÇIN, HAKAN ARSLAN, FAJR, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE
Beşiktaş, bu akşam Sivasspor karşısında çubuklu formayla mücadele ediyor. Karşılaşma pandemi dönemi nedeniyle seyircisiz oynanıyor.Beşiktaş, Erzurumspor ve Denizlispor galibiyetlerinden sonra Sivasspor'u da yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.
Beşiktaş'ta annesi vefat eden Vincent Aboubakar ile sakatlanan Josef de Souza bu maçta yok.
Sivasspor da bu akşam kırmızı formayla sahada olacak. Sivasspor'da Samba Camara, Rybalka sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar. Sivasspor'un İstanbul'daki en büyük kozları arasında Yatabare, Kayode ve Max Gradel var.