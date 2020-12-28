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haberi: Güven Yalçın ile golü buldu! Beşiktaş - (Canlı Anlatım)

Süper Lig'in 15. haftasında , Demir Grup 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Beşiktaş - Sivasspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Güven Yalçın'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sergen Yalçın, ile Josef'in yerine Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı tercih etti.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:27 Son Güncelleme: 28.12.2020 19:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş Güven Yalçın ile golü buldu! Beşiktaş - Sivasspor Canlı Anlatım

15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İki takım hakkındaki son dakika haberleri, ilk 11'ler, eksik ve cezalı isimlerin bilgileri haberimizde. 19:00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Önel, Hakan Yemişken yapıyor. VAR'da ise Koray Gençerler var. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Larin, Josef'in yerine ise Necip Uysal ilk 11'de...

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Larin yedekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Josef'in yerine sürpriz isimlere forma şansı verdi.

BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR

18' GÜVEN YALÇIN

Beşiktaş'ta takım arkadaşları golden sonra Aboubakar'ın formasını gösterek, arkadaşlarına başsağlığı mesajı verdi.

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR'IN YERİNE GÜVEN, JOSEF'İN YERİNE NECİP OYNAYACAK!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

ERSİN, ROSİER, WELİNTON, WİDA, RIDVAN, NECİP, ATİBA, MENSAH, GHEZZAL, NKOUDU, GÜVEN

YEDEKLER: UTKU, MONTERO, NSAKALA, SERDAR, OĞUZHAN, DORUKHAN, KARTAL, LARIN, HASIC, ATAKAN

SİVASSPOR

SAMASSA, MARCELO GOİANO, APPINDANGOYE, CANER, UĞUR, ROBİN YALÇIN, HAKAN ARSLAN, FAJR, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE

Beşiktaş, bu akşam Sivasspor karşısında çubuklu formayla mücadele ediyor. Karşılaşma pandemi dönemi nedeniyle seyircisiz oynanıyor.Beşiktaş, Erzurumspor ve Denizlispor galibiyetlerinden sonra Sivasspor'u da yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Beşiktaş'ta annesi vefat eden Vincent Aboubakar ile sakatlanan Josef de Souza bu maçta yok.

Sivasspor da bu akşam kırmızı formayla sahada olacak. Sivasspor'da Samba Camara, Rybalka sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar. Sivasspor'un İstanbul'daki en büyük kozları arasında Yatabare, Kayode ve Max Gradel var.

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Son dakika haberi: Beşiktaş Güven Yalçın ile golü buldu! Beşiktaş - Sivasspor (Canlı Anlatım)
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