Son dakika haberi: Beşiktaş Güven Yalçın ile golü buldu! Beşiktaş - Sivasspor (Canlı Anlatım)

15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İki takım hakkındaki son dakika haberleri, ilk 11'ler, eksik ve cezalı isimlerin bilgileri haberimizde. 19:00'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Önel, Hakan Yemişken yapıyor. VAR'da ise Koray Gençerler var. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Larin, Josef'in yerine ise Necip Uysal ilk 11'de...

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Larin yedekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Josef'in yerine sürpriz isimlere forma şansı verdi.

BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR

18' GÜVEN YALÇIN

Beşiktaş'ta takım arkadaşları golden sonra Aboubakar'ın formasını gösterek, arkadaşlarına başsağlığı mesajı verdi.

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR'IN YERİNE GÜVEN, JOSEF'İN YERİNE NECİP OYNAYACAK!