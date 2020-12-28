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Son dakika haberi: 'a Ibrahim Sissoko şoku! Sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi: 'de topladığı 12 puanla 20. sırada bulunan 'a Ibrahim Sissoko'dan şok bir haber geldi. Erzurumspor, yaptığı açıklamada Sissoko'nun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika haberi: BB Erzurumspor'a Ibrahim Sissoko şoku! Sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi: Süper Lig'de topladığı 12 puanla 20. sırada bulunan BB Erzurumspor'a Ibrahim Sissoko'dan şok bir haber geldi. Erzurumspor, yaptığı açıklamada Sissoko'nun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği açıklandı.

Türkiye'de daha önce Konyaspor ve Eskişehirspor formaları giyen Sissoko, bu yılın Ocak ayında ise BB Erzurumspor'un yolunu tuttu. Erzurumspor formasıyla 33 maça çıkan Sissoko, 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

İŞTE BB ERZURUMSPOR'UN SISSOKO'NUN SÖZLEŞME FESHİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili fesihin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

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Son dakika haberi: BB Erzurumspor'a Ibrahim Sissoko şoku! Sözleşmesini feshetti
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