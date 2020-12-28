15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. Sivasspor kaptanı Hakan Aslan, devre arasında Güven Yalçın'ın golüne itiraz ederek kırmızı kart gördü. Elindeki telefonla hakeme görüntüyü gösteren Hakan Aslan, Arda Kardeşler tarafından oyundan atıldı. Beşiktaş'ın gollerini Güven, Larin ve Oğuzhan attı. Oğuzhan Özyakup bu sezon ilk golünü attı.

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ SAHASINDA SİVASSPOR'U 3 GOLLE GEÇTİ!

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerü 18. dakikada Güven Yalçın, 84. dakikada C. Larin ve 90. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Oğuzhan bu sezon kendi adına ilk golünü kaydetti. Son dakika haberine göre Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi.