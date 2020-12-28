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: 'u farklı geçti, zirve yarış kızıştı! Hakan Aslan hakeme telefonu gösterince kırmızı kart gördü

Haberi... Sezona büyük hayal kırıklığı ile başlayan , daha sonra üst üste aldığı galibiyetlerle zirvenin ortağı oldu. Bu akşam ise siyah beyazlı ekip 'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ettti ve ikinci sıraya yerleşti. Sivasspor kaptanı Hakan Aslan'ın devre arasında elindeki telefon ile pozisyon tekrarını hakeme göstermesi maça damga vurdu. Hakan Arda Kardeşler, Hakan Aslan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan Özyakup kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:28 Son Güncelleme: 28.12.2020 22:32 ABONE OL
SON DAKİKA: Beşiktaş Sivasspor'u farklı geçti, zirve yarış kızıştı! Hakan Aslan hakeme telefonu gösterince kırmızı kart gördü

15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. Sivasspor kaptanı Hakan Aslan, devre arasında Güven Yalçın'ın golüne itiraz ederek kırmızı kart gördü. Elindeki telefonla hakeme görüntüyü gösteren Hakan Aslan, Arda Kardeşler tarafından oyundan atıldı. Beşiktaş'ın gollerini Güven, Larin ve Oğuzhan attı. Oğuzhan Özyakup bu sezon ilk golünü attı.

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ SAHASINDA SİVASSPOR'U 3 GOLLE GEÇTİ!

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerü 18. dakikada Güven Yalçın, 84. dakikada C. Larin ve 90. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Oğuzhan bu sezon kendi adına ilk golünü kaydetti. Son dakika haberine göre Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi.

ABOUBAKAR'A MESAJ GÖNDERDİLER!

Beşiktaş'ta takım arkadaşları golden sonra Aboubakar'ın formasını gösterek, arkadaşlarına başsağlığı mesajı verdi.

Sivasspor kaptanı Hakan Arslan hakeme itirazları sonucu kırmızı kart gördü! Hakan Aslan, devre arasında cep telefonundan hakem Arda Kardeşler'e gol pozisyonu gösterince oyundan atıldı.

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından Beşiktaş puanını 28 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Lider Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasındaki puan farkı da bire indi.

Güven Yalçın: Aboubakar'a başsağlığı mesajı göndermek istiyorum takım olarak onun yanındayım. Maçla ilgili açık alanları değerlendirdik, iyi pas yaptık gol attığım için mutluyum. Herkes oynamaya da hazır, maç maç ilerlemek istiyoruz.

SİVASSPOR CEPHESİNDEN HAKEME ÖFKE VAR

Sivassporlu Uğur Çiftçi: Bugün maçı konuşmaya gerek yok, maçın önüne geçildi. Taçtan gol yedik, o kadar yol çekiyoruz. Ayıptır ya!

Erdoğan Yeşilyurt: Bizim hakkımız yeniyor maalesef VAR'ı daha çözemedik. Bu akşam net bir şekilde bizim hakkımızı yediler.

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SON DAKİKA: Beşiktaş Sivasspor'u farklı geçti, zirve yarış kızıştı! Hakan Aslan hakeme telefonu gösterince kırmızı kart gördü
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