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haberi: 'den açıklaması! Son 4 günde yapılan test sonuçları...

'den açıklaması geldi! Fenerbahçe'de son dört günde yapılan corona virüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı ifade edildi. Fenerbahçe'de geçen hafta , bu hafta da ismi açıklanmayan üç futbolcu corona virüse yakalanmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:43 Son Güncelleme: 28.12.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması! Son 4 günde yapılan test sonuçları...

Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması geldi! Fenerbahçe'de son dört günde yapılan corona virüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı ifade edildi. Fenerbahçe'de geçen hafta Ozan Tufan, bu hafta da ismi açıklanmayan üç futbolcu corona virüse yakalanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

"3 oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır..."

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması! Son 4 günde yapılan test sonuçları...
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