Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Süper Lig'de zirveye yürüyor!

GENÇ OYUNCULAR YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLDİ AMA SAHADA GENÇLER DE VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın; Fatih Aksoy, Ahmet Gülay ve Alpay Çelebi gibi gençlerin Aytemiz Alanyaspor'a verilmesinden dolayı da sezon başında sert bir şekilde eleştirilmiş, hatta 'gençlere ve altyapı oyuncularına güvenmiyor' şeklinde ithamlarla bile karşı karşıya kalmıştı.

Ancak; kaleye transfer yaptırmayan Yalçın, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Ersin, 16 yaşındaki Emre Bilgin ve 3 sezondur takımda olan 24 yaşındaki Utku'yla yola devam ederek en cesur kararı almıştı esasında. Kalecilere ek olarak 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı da takıma monte eden Sergen Yalçın, uzun yıllar sonra sürekli olarak altyapıdan 2 futbolcuyu on birde oynatan teknik direktör oldu.